Блогер Бодокия: запрет шенгенских мультивиз носит скорее символический характер

Решение Еврокомиссии от 7 ноября 2025 года о прекращении выдачи многократных шенгенских виз гражданам России стало самым жестким визовым шагом Европы за все время конфликта, рассказал РИАМО автор Telegram-канала «Аллюзия Альберта» Альберт Бодокия.

По словам блогера, формально речь идет о новой директиве, вступившей в силу 8 ноября, но ее правовая природа остается спорной. Существующие мультивизы продолжают действовать до окончания срока, но новые заявления теперь принимаются только на однократные поездки.

«Юридическая неопределенность связана с тем, что Еврокомиссия не имеет права запретить выдачу виз: это компетенция государств-членов. Решение имеет рекомендательный характер, но сопровождается «политическим весом», который делает его практически обязательным для большинства стран. Визовая политика ЕС уже давно неоднородна: страны Балтии, Польша и Чехия фактически закрыли выдачу туристических виз россиянам еще в 2022 году, тогда как Венгрия, Испания, Франция, Италия и Греция продолжали принимать заявления, ограничиваясь дополнительными проверками. Теперь именно им придется решать, насколько строго следовать новой директиве», — сказал Бодокия.

Как считает эксперт, Еврокомиссия предложила общую рамку, но не закрепила механизм принуждения. Возможна ситуация, когда часть стран будет соблюдать запрет, а часть продолжит выдачу многократных виз в исключительных случаях. Сейчас неизвестно, как это решение будет реализовано на практике — первые реальные кейсы появятся в течение ближайших недель.

«Для россиян последствия уже очевидны. Каждая новая поездка в Европу теперь потребует оформления отдельной визы, что увеличит сроки, затраты и административную нагрузку. Это особенно болезненно для тех, кто ездил по рабочим, образовательным и семейным основаниям. Туристический поток в Европу и без того сократился почти на девяносто процентов: с 14 миллионов поездок в 2019 году до 1,4 миллиона в 2024-м. Новые ограничения окончательно закрепляют этот тренд», — отметил Бодокия.

По словам эксперта, наиболее пострадают страны, где российские туристы традиционно приносили значимые доходы — Греция, Испания, Италия и Португалия. Там уже обсуждают сокращение визовых квот и повышение консульских сборов. Германия и Польша, напротив, добиваются дальнейшего ужесточения режима и полного отказа от мультивиз к 2026 году.

При этом остаются исключения. Долгосрочные национальные визы (тип D), гуманитарные основания и ВНЖ по-прежнему действуют. Россияне с двойным гражданством, а также те, кто проживает в ЕС, не подпадают под новые ограничения. Моряки, транспортники и журналисты смогут получать визы в упрощенном порядке.

«Эксперты сходятся во мнении, что мера носит скорее символический характер. Она фиксирует политическую изоляцию, но не вводит тотальный визовый запрет. Полная блокировка поездок россиян в Европу невозможна: Еврокомиссия не обладает юридическим инструментом прямого воздействия на все страны ЕС», — подчеркнул Бодокия.

Однако, как считает эксперт, процесс ужесточения продолжается. Консульские сборы, вероятно, вырастут, а сроки рассмотрения заявлений увеличатся. Некоторые страны, прежде всего Греция и Венгрия, могут попытаться сохранить послабления ради туристического дохода, но давление Брюсселя будет усиливаться.

Таким образом, решение о прекращении выдачи многократных виз пока остается политическим сигналом, а не единым регламентом. Европейская визовая система входит в период нестабильности, когда заявления россиян будут рассматриваться все строже, а правила — различаться от страны к стране.

«Главный вопрос сейчас не в том, что решено на бумаге, а в том, как это решение заработает на практике. Пока ни одного подтвержденного кейса применения новых норм нет», — заключил Бодокия.