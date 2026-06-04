Финансист объяснил, как научиться копить деньги

Профессор, эксперт по личным финансам Максим Темченко рассказал, что для формирования накоплений важно воспринимать их как источник уверенности, а не ограничение, сообщает Газета.ru .

По словам Темченко, большинство людей получают больше удовольствия от трат, чем от накоплений. Покупки — от одежды до поездок — быстро закрепляются как источник положительных эмоций, поэтому человек снова выбирает расходы, даже если средства стоило бы отложить.

«Многие люди с удовольствием тратят деньги на покупки, развлечения или поездки, но почти не получают приятных эмоций от накоплений. Из-за этого даже книги и курсы по финансовой грамотности часто не меняют поведение. Мы получаем совершенно разные ощущения от того, когда мы тратим деньги и когда мы копим их. Большинство людей, особенно те, у кого больших денег нет и никогда не было, получают огромное удовольствие от самого процесса траты денег, даже если это просто покупка еды или чего-то минимально необходимого для жизни», — отметил Темченко.

Эксперт пояснил, что накопления у многих ассоциируются с отказом от удовольствий, а не с защитой и стабильностью. В то же время люди с капиталом воспринимают лишние траты как упущенную выгоду, а инвестиции — как источник дохода и уверенности.

«Капитал — это гарант того, что не только сейчас, но и в будущем, не только я, но и мои близкие будут защищены от невзгод и обеспечены не только минимально необходимым для выживания, но намного большим. Накопления стоит воспринимать не как отказ от жизни, а как доступ к лучшей медицине, качественной еде, образованию и другим возможностям. Поэтому первый шаг — начать получать удовольствие не от количества вещей, а от суммы на счете», — подчеркнул финансист.

Он добавил, что ощущение удовлетворения от отложенных средств может стать отправной точкой к финансовой устойчивости.

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