Авиакомпании завершили плановые вывозные рейсы российских туристов с Кубы. Всего на Родину вернулись около 4,3 тыс. соотечественников, сообщает пресс-служба Минтранса России.

Программа стартовала 13 февраля. В воскресенье в 17:27 по московскому времени самолет авиакомпании «Россия», выполнивший заключительный рейс, приземлился в московском аэропорту Шереметьево.

Также вывозные рейсы из кубинских аэропортов Варадеро, Гавана, Кайо-Коко и Ольгин в российскую столицу выполняла российская авиакомпания Nordwind.

Организация вывозных рейсов стала возможна благодаря успешному сотрудничеству министерства транспорта РФ и Росавиации с кубинскими авиационными властями. Вопрос о возобновлении регулярных полетов будет рассматриваться после стабилизации ситуации с поставками авиационного топлива в страну.

Ранее на Кубе обострилась ситуация с топливом после ужесточения американской политики в отношении Гаваны. В начале года президент США Дональд Трамп заявил о прекращении поставок нефти на Кубу из Венесуэлы, он требует от страны пойти на сделку. Также американский лидер подписал указ, который вводит чрезвычайное положение из-за угроз, которые Куба якобы представляет для нацбезопасности США.

