Последний вывозной авиарейс для российских туристов вылетел с Кубы в РФ

Борт FV 6928 отправился из международного аэропорта в 04:30 по московскому времени. Прибытие в российскую столицу запланировано на 15:20. Это 11-й по счету вывозной рейс с Кубы, который организовали для возвращения россиян на родину.

Авиакомпания «Россия» с 24 февраля приостановит все рейсы на Кубу и с нее. Для вывоза пассажиров (кроме кубинских граждан), которые находятся в стране, организованы рейсы из Варадеро и Гаваны в Москву.

Ранее на Кубе после ужесточения американской политики в отношении Гаваны обострилась ситуация с топливом. В начале года президент США Дональд Трамп заявил о прекращении поставок нефти на Кубу из Венесуэлы, он требует от страны пойти на сделку. Также американский лидер подписал указ, который вводит чрезвычайное положение из-за угроз, которые Куба якобы представляет для нацбезопасности Штатов.

