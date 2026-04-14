Иммунолог опроверг слухи о «пыльцевом» штамме Stratus

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что Stratus — это вариант коронавируса, а не «штамм пыльцы». Он объяснил, почему симптомы инфекции путают с аллергией, сообщает kp.ru .

В соцсетях распространились сообщения о «штамме растительной пыльцы Stratus», якобы вызывающем «спящий поллиноз». Однако речь идет о варианте коронавируса XFG (Stratus), который относится к семейству «Омикрон» и, по данным Роспотребнадзора, доминирует среди новых случаев COVID-19 в России и мире.

«Конечно же, Стратус — это не штамм пыльцы (такого понятия вообще не существует), а видоизмененный штамм коронавируса, относящейся к семейству „Омикрон“», — пояснил Болибок.

По его словам, осенью и в конце зимы фиксировались всплески заболеваемости этим вариантом. Он поражает преимущественно верхние дыхательные пути и вызывает отек слизистой носоглотки, сильную заложенность носа, боли в горле, осиплость, длительный кашель и синуситы. При этом случаи пневмонии стали редкостью.

«Коронавирус, к сожалению, быстро не проходит. Часто на полное выздоровление требуется месяц, полтора, кому-то полгода. И люди, переболевшие, скажем, в конце февраля-начале марта, до конца толком не выздоровели и плавно „присоединились“ к группе аллергиков… <...> И, конечно, тут не помогают никакие антигистаминные препараты», — объяснил аллерголог.

Именно поэтому возникли слухи о «растительном штамме». Лечить в таких случаях необходимо инфекцию.

При этом коронавирус может спровоцировать развитие аллергии у людей с предрасположенностью. Ослабленная иммунная система способна «разбудить» ранее скрытые реакции, добавил специалист.

