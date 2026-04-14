МВФ снизил прогноз роста экономики Украины до 2%

Специалисты Международного валютного фонда (МВФ) скорректировали свои оценки относительно темпов экономического роста Украины, снизив ожидаемый показатель до 2%. Эти данные были представлены в последнем отчете фонда, посвященном мировым экономическим перспективам, который был обнародован в Вашингтоне.

Согласно опубликованному документу, в 2026 году украинская экономика, как ожидается, продемонстрирует прирост в 2%, что превышает показатель 2025 года, который составил 1,8%. Прогнозируемые аналитиками МВФ темпы роста на 2027 год составляют 3,5%. Стоит отметить, что в предыдущем отчете, вышедшем в октябре 2025 года, прогнозы на 2025 год предполагали рост в 2%, а на 2026 год — 4,5%.

Что касается инфляции, то по итогам 2026 года на Украине ожидается уровень в 6,1%, что значительно ниже 12,7%, зафиксированных годом ранее. На следующий год эксперты предсказывают ускорение инфляции до 7,7%.

Ожидается, что отрицательное сальдо платежного баланса Украины возрастет с минус 15%, зафиксированных в прошлом году, до минус 18,9% в текущем году.

По прогнозам специалистов МВФ, уровень безработицы снизится с 11,6% в 2025 году до 10,2% в текущем году. Однако уже в 2027 году прогнозируется его увеличение до 12%.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.