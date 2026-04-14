Роскомнадзор заявил, что не будет блокировать Electronic Arts

Роскомнадзор не получал решений об ограничении доступа к играм EA

Роскомнадзор не планирует блокировать издателя видеоигр Electronic Arts после штрафа за нарушение закона о персональных данных, сообщает РИА Новости .

14 апреля суд в Москве оштрафовал Electronic Arts на 2 миллиона рублей за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что оснований для ограничения доступа к играм компании нет.

«Решений уполномоченных органов либо судов в отношении ограничения доступа к указанным играм в Роскомнадзор не поступало», — сообщили в ведомстве в ответ на вопрос о возможной блокировке в России.

Electronic Arts выпускает игры популярных франшиз Battlefield, Need for Speed, FIFA, The Sims и другие.

В декабре агентство Bloomberg сообщало, что акционеры Electronic Arts одобрили продажу компании за 55 миллиардов долларов консорциуму инвесторов из Саудовской Аравии.

