Россиянам назвали напитки, которые вызывают камни в почках

сегодня в 18:00

Уролог Малхасян: сладкая газировка повышает риск камней в почках на 23%

Уролог-онколог Виген Малхасян рассказал, какие популярные напитки повышают риск мочекаменной болезни и что действительно помогает почкам, сообщает kp.ru .

Профессор, заведующий урологическим отделением № 67 Московского урологического центра Виген Малхасян подчеркнул: для профилактики камней важнее всего пить достаточно чистой воды. Она снижает концентрацию солей и мешает их кристаллизации.

«Действительно, чем больше чистой воды мы пьем, тем меньше у солей шансов осесть в виде камней в почках», — отметил врач.

Сладкая газировка — один из ключевых факторов риска. По данным Clinical Journal of the American Society of Nephrology, одна порция колы в день повышает вероятность мочекаменной болезни на 23%. Фруктоза усиливает выведение кальция и оксалатов, а ортофосфорная кислота закисляет мочу и снижает уровень магния.

Энергетики увеличивают риск образования камней в 5,9 раза. Они перенасыщены сахаром и натрием, делают мочу более кислой и снижают уровень цитратов и магния.

Минеральная вода с бикарбонатами может быть полезна, но избыток натрия в некоторых марках также повышает выведение кальция. Пакетированные соки содержат мало цитратов и много сахара.

Пиво кратковременно снижает риск за счет диуретического эффекта, но обезвоживание и рост мочевой кислоты делают его нежелательным при болезни. Мочегонные чаи выводят электролиты и нарушают баланс.

По словам врача, кофе снижает риск камней в среднем на 26%. Оптимальной считается вода средней жесткости — 2–7 °Ж.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.