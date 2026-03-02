АТОР: туроператор FUN&SUN начинает вывозить россиян из ОАЭ

сегодня в 19:40

Туроператор FUN&SUN организовывал вывоз российских туристов из ОАЭ на фоне обостренной ситуации на Ближнем Востоке. Рейсы будут осуществляться авиакомпанией Flydubai, сообщает пресс-служба АТОР .

Сейчас формируются списки пассажиров, которые должны будут вылететь ближайшими рейсами. Туристов просят оставаться на связи — с ними адресно будут связываться гиды и FUN&SUN.

Вывозные рейсы стартуют 2 марта. Самолеты полетят в Москву, Казань, Екатеринбург и Новосибирск. Информацию по конкретному рейсу будут направлять индивидуально через гида.

Туроператор продолжает оказывать поддержку на месте. На время ожидания вылета туристов размещают в отелях.

В ОАЭ сейчас находятся десятки тысяч туристов, ожидающих возвращения на родину. В АТОР отмечают, что работа будет проводиться с каждым гостем. Коммуникации могут проходить с высокой нагрузкой.

Ранее из Абу-Даби в Москву вылетел самолет авиакомпании Etihad Airways. Он перевез часть туристов, которым предстояло вернуться домой еще 28 февраля.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военные операции против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать Израиль и другие государства, в том числе ОАЭ.

