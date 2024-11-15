АТОР: порядка 8 тыс туристов может находиться сейчас в Абхазии

Сейчас в Абхазии, где бушуют митинги против законопроекта о ратификации инвестиционного соглашения между республикой и Россией, может находиться около 8 тыс. российских туристов, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров РФ .

По предварительным оценкам, на данный момент в Абхазии находятся 3-3,5 тыс. организованных туристов и порядка 5 тыс. — самостоятельных. Большинство из них отдыхают в Гагре и Пицунде. Отмечается, что находящиеся там россияне могут закончить отпуск в любой момент и безопасно вернуться на родину.

При этом в АТОР полагают, что желающих покинуть республику организованных туристов не будет — все предпочтут закончить свои отпуска. Отмечается, что непосредственно в Сухуме, где проходят акции протеста, отдыхающих нет.

Ранее Минэкономразвития в связи с событиями в Абхазии рекомендовало российским туристам воздержаться от посещения Абхазии. Известно, что уже как минимум один тур в Пицунду аннулировали.

Министерство туризма Абхазии уверяет, что никаких проблем у туристов из-за внутриполитических событий не возникнет. Инфраструктура для отдыха продолжает функционировать в обычном режиме.

Ранее в Сухуме прошел митинг против законопроекта о ратификации инвестсоглашения между Абхазией и Россией. Протестующие захватили парламент, кабмин и администрацию президента республики.