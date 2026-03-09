АТОР: 5 тыс россиян застряли на тропических островах в Индийском океане

Более 5 тыс. российских туристов не могут вернуться домой с тропических островов в Индийском океане. Российская авиакомпания «Аэрофлот» объявил о дополнительных рейсах в Таиланд, на Мальдивы и Шри-Ланку, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

«Всего будет выставлено 9874 кресла в Таиланд, 5394 — на Мальдивы и 4020 — на Шри-Ланку. Заявленных мощностей, в теории, должно хватить для всех застрявших на островах туристов», — говорится в сообщении.

Стоимость билетов на первые рейсы из Мале и Коломбо составляет от 117 тыс. рублей, из Пхукета — от 78 тыс. рублей, а из Бангкока — от 230 тыс. рублей. Все цены указаны без учета багажа.

В АТОР добавили, что и 5 тыс. россиян 1,5 тыс. являются клиентами операторов. При этом ситуация для всех складывается по-разному.

