Адвокат объяснил, могут ли застрявших за границей россиян уволить с работы

Жорин: застрявшего за границей сотрудника могут уволить при его молчании

Для россиян, попавших в трудное положение за рубежом, актуален вопрос: могут ли их уволить за срыв рабочего графика. По словам адвоката Сергея Жорина, с формальной точки зрения руководство видит только факт неявки сотрудника, что по нормам ТК РФ считается прогулом, но решающую роль играет обоснованность причины отсутствия на рабочем месте, пишет Life.ru .

«Если человек реально не может вернуться — например, отменены рейсы, закрыто воздушное сообщение, нет возможности выехать из страны — это уже не прогул, а обстоятельства, которые от сотрудника не зависят», — заявил адвокат Сергей Жорин.

Основная опасность для работника — это бездействие и отсутствие коммуникации. Если сотрудник перестает отвечать на запросы, работодатель вправе расторгнуть трудовой договор. Для отстаивания своих интересов нужно срочно поставить компанию в известность о возникших обстоятельствах, приложив доказательства: например, фотографии отмененных авиарейсов или официальные уведомления от авиакомпаний.

Жорин советует не доводить дело до крайних мер со стороны руководства, а немедленно начинать переговоры. Существует ряд законных вариантов разрешения ситуации: взять отпуск за свой счет, оформить удаленную работу или согласовать временный простой.

В реальности многие компании настроены на поиск компромисса, так как суды учитывают фактическую ситуацию, а не только формальные признаки прогула. Ключевая рекомендация от адвоката — оказавшись в вынужденной задержке за пределами страны, нельзя замалчивать проблему. Своевременное письменное уведомление работодателя, подкрепленное документами и готовность к диалогу, в большинстве случаев помогают избежать расторжения трудовых отношений.

Ранее сообщалось, что из-за обострившегося на Ближнем Востоке конфликта российские туристы застряли на заграничных курортах из-за отмененных рейсов. Некоторые жители России не могли вернуться в Москву с Маврикия четверо суток.

