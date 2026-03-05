Адвокат объяснил, могут ли застрявших за границей россиян уволить с работы
Для россиян, попавших в трудное положение за рубежом, актуален вопрос: могут ли их уволить за срыв рабочего графика. По словам адвоката Сергея Жорина, с формальной точки зрения руководство видит только факт неявки сотрудника, что по нормам ТК РФ считается прогулом, но решающую роль играет обоснованность причины отсутствия на рабочем месте, пишет Life.ru.
«Если человек реально не может вернуться — например, отменены рейсы, закрыто воздушное сообщение, нет возможности выехать из страны — это уже не прогул, а обстоятельства, которые от сотрудника не зависят», — заявил адвокат Сергей Жорин.
Основная опасность для работника — это бездействие и отсутствие коммуникации. Если сотрудник перестает отвечать на запросы, работодатель вправе расторгнуть трудовой договор. Для отстаивания своих интересов нужно срочно поставить компанию в известность о возникших обстоятельствах, приложив доказательства: например, фотографии отмененных авиарейсов или официальные уведомления от авиакомпаний.
Жорин советует не доводить дело до крайних мер со стороны руководства, а немедленно начинать переговоры. Существует ряд законных вариантов разрешения ситуации: взять отпуск за свой счет, оформить удаленную работу или согласовать временный простой.
В реальности многие компании настроены на поиск компромисса, так как суды учитывают фактическую ситуацию, а не только формальные признаки прогула. Ключевая рекомендация от адвоката — оказавшись в вынужденной задержке за пределами страны, нельзя замалчивать проблему. Своевременное письменное уведомление работодателя, подкрепленное документами и готовность к диалогу, в большинстве случаев помогают избежать расторжения трудовых отношений.
Ранее сообщалось, что из-за обострившегося на Ближнем Востоке конфликта российские туристы застряли на заграничных курортах из-за отмененных рейсов. Некоторые жители России не могли вернуться в Москву с Маврикия четверо суток.
