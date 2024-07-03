Адвокат Гладышева рассказала об ограничениях турстраховки от несчастных случаев

Страховка от несчастных случаев не действует, если в крови отдыхающего будут выявлены следы алкоголя или наркосодержащих препаратов, сообщила РИАМО адвокат, управляющий партнер АБ города Москвы «РИ-консалтинг», член Московского регионального отделения «Деловая Россия» Елена Гладышева.

«Такой вид страхования позволяет покрыть расходы на медицинские услуги на территории страны пребывания, но есть нюансы: страховка не действует, если в крови отдыхающего будут выявлены следы алкоголя или наркосодержащих препаратов, или если турист реализовывал себя в экстремальных видах спорта, а этот риск не был предусмотрен в страховом полисе», — сказала Гладышева.

Она рассказала, что в ее практике был кейс, когда турист, абсолютно здоровый отец семейства, неудачно приземлился в бассейне и в результате сломал шейные позвонки. В его крови были выявлены следы алкоголя. Как результат: страховая компания не выплатила покрытие медпомощи, специального перелета, реанимационных мероприятий.

«Страхование жизни» еще один рекомендуемый вид страховки. Этот риск включается почти во все комплексные виды страхования, но можно застраховать и отдельно. Например, иметь такую страховку на постоянной основе для обыденной жизни, а не только для разовых поездок», — отметила адвокат.

В ее практике был кейс, когда отдыхающий попал под лавину, которая стала причиной смерти. Страховая компании отказалась осуществлять выплаты и в результате длительного судебного разбирательства все же выплатила сумму страхового покрытия, не доказав, что несчастный случай произошел по вине самого умершего, так как он подверг себя необоснованному риску.

«На стороне вдовы были доказательства о состоянии здоровья, отсутствии алкоголя в крови умершего, медицинское заключение о причинах смерти, оплаченный страховой риск связанный с катанием на горных лыжах и оплата повышенного тарифа страховой премии в связи с включением этого риска, а также доказательства со стороны компетентных органов об отсутствии уведомления о лавиноопасности в день смерти, а также справка из компетентных органов о прогнозах погоды на тот день», — рассказала эксперт.

Ранее в Турции автобус с туристами врезался в бетонный столб. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что в результате ДТП никто из россиян и белорусов, находившихся в автобусе, не погиб, но 20 человек получили травмы различной степени тяжести.

По оперативным данным, единственным погибшим стал водитель, которого успели довезти до больницы, но врачи оказались бессильны. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и умер.