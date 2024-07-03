Страшное ДТП в Турции с российскими туристами обошлось без жертв

В АТОР заявили об отсутствии погибших в ДТП в Турции с туристами из России

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что в результате ДТП, произошедшего по пути в аэропорт в Анталье, никто из россиян и белорусов, находившихся в автобусе, не погиб, но 20 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает РИА Новости .

Пять не пострадавших человек успели на свои рейсы и возвращаются домой из Турции. Еще 20 человек попали в турецкую больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.

«По данным туроператора и страховой компании, жертв в результате ДТП нет, в больницы доставлены с травмами различной степени тяжести 20 человек, некоторых из них после оказания первой помощи выписали», — сказали в ассоциации.

Известно, что авария произошла в районе города Манавгат в провинции Анталья при выезде на объездное шоссе. Что стало причиной ДТП, выясняется. Автобус с пассажирами врезался в бетонный столб.

По оперативным данным, единственным погибшим стал водитель, которого успели довезти до больницы, но врачи оказались бессильны. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и умер.

Ранее сообщалось, что при ДТП в Турции с туристами из России и Белоруссии автобус серьезно разворотило от удара об столб. Передняя часть транспортного средства превратилась всмятку.