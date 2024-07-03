Машину разворотило: автобус с туристами из РФ и Беларуси разбился в Турции
20 человек пострадали в ДТП с автобусом с туристами из России в Турции
Фото - © Telegram-канал SHOT
Около 06:00 в турецкой Анталье автобус с туристами из России и Белоруссии врезался в столб, половину автобуса смяло, фото с места аварии опубликовал SHOT.
Предварительно установлено, что пострадали 20 человек, из них 16 — россияне, остальные граждане Белоруссии. Среди травмированных есть дети.
По данным местных СМИ, водитель автобуса погиб. Турецкая полиция разбирается в обстоятельствах происшествия.
В каком состоянии находятся пострадавшие, не сообщается. Эта информация уточняется.