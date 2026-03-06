470 дагестанцев отказались лететь в Мекку в Рамадан и требуют вернуть деньги

Из-за войны на Ближнем Востоке 470 дагестанцев отказались лететь в Мекку в месяц Рамадан. Они требуют у туроператоров вернуть деньги, сообщает Mash .

Средняя стоимость за путешествие по святым местам — малый хадж — стартует от 150 тыс. рублей с человека. Кавказцы копят деньги на паломничество год.

Халяльные турагентства из-за ситуации на Ближнем Востоке предлагают мусульманам два варианта: лететь через Стамбул в текущем году, но ценник будет тот же, или перенести хадж на 2027 год.

Большинство купивших тур сейчас хочет, чтобы им просто вернули деньги. Но меньшая часть верующих готова лететь несмотря ни на что. Оплату тура путешественникам пока не возвращают — компании тянут время и пытаются уговорить их перенести поездку.

Около 600 человек, которые хотели посетить святые земли, застряли в ОАЭ. Одна из групп в 48 человек находится в 3 км от Мекки. Людям оплачивают отели и питание, пытаются организовать возвращение домой.

Из-за сложившейся ситуации турфирмам приходится работать в убыток.

