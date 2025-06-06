Жителям Подмосковья рассказали, куда можно поехать за красивыми фотографиями

Минтранс Подмосковья собрал список маршрутов, следующих до региональных парков, куда можно отправиться за красивыми фотографиями в предстоящие выходные. В список вошли 28 автобусных маршрутов, курсирующих в Коломне, Красногорске, Домодедове и Сергиевом Посаде. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Первое место в списке занимает усадьба Абрамцево в Сергиевом Посаде. Добраться до нее можно на автобусах № 55 и 76, которые следуют по маршруту «Абрамцево — ТЦ «Капитолий». Также вы можете доехать до заповедника на поездах Ярославского направления до станции «Абрамцево».

Второе место — парк Елочки в Домодедове. Этот сосновый лес — популярное место для прогулок среди жителей города. До парка можно добраться на 14 автобусных маршрутах, которые останавливаются у остановки «Парк Елочки».

Музей-заповедник «Архангельское» в Красногорске — это отличное место для фотосессий. Чтобы попасть туда, воспользуйтесь автобусами № 520, 540, 30к, 41к, 34 и 541, которые следуют до остановки «Архангельское».

Замыкает список парк Мира в Коломне. Этот парк расположен в самом сердце города и славится большим фонтаном, который станет отличным фоном для ваших фотографий. До парка можно доехать на шести автобусных маршрутах или на поездах Рязанского направления до станции «Голутвин».

Полный список маршрутов доступен на сайте Минтранса Подмосковья по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот „перехват“ обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.