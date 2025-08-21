Жители Приморья: топливный кризис в регионе начался с середины августа

В Приморье автовладельцы Спасска-Дальнего вынуждены стоять в длительных очередях на АЗС. Региональное министерство энергетики возложило ответственность за ситуацию на самих горожан. Однако местный житель Тихон не согласен с такой позицией властей и пояснил Газете.ru , что топливный кризис в городе начался еще в середине августа.

По словам мужчины, сначала горожане не воспринимали ситуацию как серьезную проблему. Но примерно неделю назад с заправок исчез бензин марки АИ-95, оставался только АИ-92. Жители приняли этот факт за временные технические трудности. Тихон добавил, что теперь заправка автомобиля превратилась в настоящее испытание — приходится тратить часы в очередях, причем без гарантии, что топливо вообще будет в наличии.

Мужчина также сообщил, что 20 августа после полудня во всем Спасске-Дальнем не было бензина ни на одной заправочной станции. При этом стоимость топлива заметно увеличилась, что напрямую влияет на длину очередей на заправках.

На некоторых АЗС есть только бензин марки АИ-92, причем по цене на 7-10 рублей выше, чем на сетевых заправочных станциях. Тихон пояснил, что там, где цены ниже, формируются более длинные очереди. На заправках, куда недавно доставили топливо, независимо от марки бензина, приходится ожидать от одного до двух часов. По его информации, некоторым автомобилистам приходилось проводить в очереди до трех часов ночью.