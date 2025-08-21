Автомобилисты выстраиваются в очереди за бензином в Приморье

В Приморье возник дефицит бензина на автозаправках. Перед АЗС, где топливо еще есть, выстраиваются целые автомобильные очереди, но на всех его все равно не хватает, сообщает РЕН ТВ .

Кадры многокилометровых очередей публикуют местные жители. Также на видео запечатлены заправки, где бензина совсем не осталось. Так, на бензоколонках Владивостока висят таблички со словом «нет».

По словам одного из водителей, он с трудом нашел в городе заправку, где есть топливо. В ином случае ему тоже пришлось бы стоять в очереди.

«По городу дефицит бензина», — сказал он.

Жители считают, что проблема кроется в нарушенных поставках и повышенном спросе из-за туристов. Также они допускают, что граждане запасаются топливом и создают тем самым искусственный дефицит.

Между тем власти Приморья подтверждают, что дефицит бензина возник из-за сильного наплыва туристов и местных жителей, которые создают «искусственный ажиотаж». По их данным, поставки топлива идут во все районы.