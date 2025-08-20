Власти объяснили нехватку бензина в Приморье

Дефицит бензина на автозаправках Приморского края возник из-за сильного наплыва туристов и местных жителей, которые создают «искусственный ажиотаж», заявила министр энергетики региона Елена Шиш. По ее словам, тема обеспечения Приморья топливом находится на особом контроле в Минэнерго РФ и краевом министерстве, сообщила пресс-служба правительства региона.

Шиш отметила, что в августе 2025 года турпоток в Приморье вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По этой причине в регионе возникли перебои с топливом на заправках, пояснила министр энергетики.

Также, по словам Шиш, проблема усугубляется из-за местных жителей, которые покупают бензин про запас.

«И, действительно, когда выезжаем, видим, что при подъезде бензовоза уже сами жители создают искусственный ажиотаж, когда они заправляют, помимо баков своих машин, канистры, различные емкости. И, действительно, у нас заканчивается от этого топливо», — сказала министр энергетики Приморского края.

В связи с этим Елена Шиш призвала приморцев «проявить сознательность» и «отнестись с понимаем» к ситуации. По ее словам, в районы Приморского края, в которых зафиксирована нехватка топлива, уже направили дополнительные бензовозы.