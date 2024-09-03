Жители Петербурга протестируют виртуальный «Подорожник»
Фото - © Алексей Смышляев / Фотобанк Лори
Жителей Петербурга пригласили протестировать онлайн новое приложение карты «Подорожник», сообщает «Бриф 24».
С помощью программы пользователи смогут купить билеты онлайн и оплатить проезд по QR-коду, а также найти информацию об изменении маршрутов общественного транспорта и историю поездок.
Также ко Дню знаний Комтранс Петербурга поменял дизайн «Подорожника». Карты оформили в стилистике праздника. Специалисты создали два варианта дизайна, символизирующие старт учебного года. Карты продают в билетных кассах метро и в точках продаж проездных. Тираж ограничен и составляет всего 100 тыс. экземпляров.
В сентябре стартовали продажи брелоков «Подорожника», их дизайн связан с Годом семьи в России. До конца года выпустят четыре серии.