В Петербурге лимитированные карты «Подорожник» украсит дизайн ко Дню знаний

Пресс-служба Комтранса Петербурга рассказала, что в Северной столице будет запущена лимитированная серия карт «Подорожник». Их оформят в стилистике, приуроченной ко Дню знаний. Карты станут доступны для приобретения с 1 сентября, сообщает Бриф24 .

Созданы 2 варианта дизайна, символизирующие старт учебного года. Новую карту можно будет приобрести в билетных кассах метро и в точках продаж проездных билетов ГКУ «Организатор перевозок». Тираж «Подорожников» ограничен и составляет 100 тыс. экземпляров.

Кроме того, с начала сентября стартуют продажи брелоков «Подорожник», приуроченных к Году семьи в России. До конца года предполагается выпустить 4 серии «Подорожников» с эксклюзивным дизайном.

Ранее сотрудники МЧС России в Санкт-Петербурге встретили детей, которые приехали на поезде из Курской области. Всего в город прибыли 196 ребят и 19 сопровождающих.