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Железнодорожные пути в Подмосковье «заминировали» бутылкой водки в форме гранаты

Силовики экстренно прибыли к ж/д путям в Подмосковье, где был найден похожий на гранату предмет. Это оказалась маленькая бутылка из-под водки, сообщает Baza .

Подозрительную находку сделали около 12 часов 15 октября на путях у станции Заря в сторону столицы. Информация о произошедшем поступила в МВД и УФСБ.

Приехавшие на место ЧП правоохранители выяснили, что пути оказались «заминированы» бутылкой из-под водки в форме гранаты «Лимонка». На ней даже осталась акцизная марка.

В сентябре в Подмосковье 2-летний мальчик принес домой найденную в кустах гранату времен Великой Отечественной войны. К счастью, она не взорвалась.