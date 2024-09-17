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В Подмосковье 2-летний мальчик принес домой найденную в кустах гранату

В деревне Власово Одинцовского городского округа 2-летний мальчик обнаружил в кустах страшный привет из прошлого — оставшуюся после Великой Отечественной войны ручную гранату, сообщает Mash .

Малыш не придумал ничего лучше, чем принести опасную находку домой и похвастаться родителям. Мать ребенка сразу же позвонила в экстренные службы.

Прибывшие на место ЧП саперы забрали гранату на экспертизу. Предварительно, речь идет о РГД-33 времен ВОВ — ее корпус сильно заржавел.

Ранее в Талдомском округе со дна реки вытащили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Ее обнаружил подводный охотник.