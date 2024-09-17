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Авиабомбу времен ВОВ вытащили со дна реки в Талдомском округе

В Подмосковье ликвидируют авиабомбу, которая осталась со времен Великой Отечественной войны. Снаряд обнаружили в Талдомском городском округе, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Боеприпас нашел подводный охотник. Снаряд лежал на дне в середине реки Дубны.

Авиабомбу достали со дна водоема водолазы МЧС. Теперь боеприпас планируют ликвидировать на специальном полигоне.

Ранее 5 боеприпасов времен Великой Отечественной обнаружили в Подмосковье. Три из них нашли в Волоколамском городском округе, еще по одному — в Серпухове и Можайском округе.