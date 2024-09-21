Ж/д станция Старая Торопа эвакуирована в Тверской области

В ночь на 21 сентября пассажиров и персонал эвакуировали с ж/д станции Старая Торопа в Тверской области. График и маршрут некоторых поездов изменился, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги в Telegram-канале .

Эвакуация связана с инцидентом, который возник в районе ж/д станции. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В связи с возникшей ситуацией изменился график и маршруты следования ряда поездов. Так, пассажирский поезд № 63 сообщением Москва — Псков был отправлен альтернативным маршрутом. Ожидается, что он прибудет с опозданием на два часа.

Маршрут пригородных поездов № 6801, 6802 сообщением Ржев — Русаново укоротят. Они будут следовать до станции Западная Двина и обратно.

Кроме того, был задержан пассажирский поезд № 87 сообщением Санкт-Петербург — Смоленск. Он прибудет с опозданием на час.

В данный момент принимаются все меры, чтобы сократить время опоздания поездов. Уточнить информацию об изменениях можно на сайте или в приложении РЖД, а также по телефону 8-800-775-00-00.

Ранее стало известно, что Украина выпустила более 100 БПЛА по России за ночь. В том числе три беспилотника были сбиты над Тверской областью.