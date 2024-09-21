Украина выпустила более 100 беспилотников по России за ночь

Украинские войска устроили налет более 100 беспилотников по территории России. 101 из них был выведен из строя войсками ПВО, сообщает Минобороны РФ.

53 украинских дрона вывели из строя над Брянской областью, пять над Калужской, по три над Тверской и Белгородской, по одному над Смоленской и Курской областями. Также 18 беспилотников противника сбили над Краснодарским краем.

Помимо этого, один дрон противника вывели из строя над Крымом. Еще 16 беспилотников ликвидировали в воздушном пространстве Азовского моря.

Ранее губернатор Калужской области сообщил об атаке ВСУ региона. По его данным, российские войска вывели из строя шесть дронов противника.