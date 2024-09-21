Украинские войска пытались атаковать Калужскую область шестью беспилотниками

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Губернатор Шапша: шесть беспилотников ВСУ сбиты над Калужской областью

Украинские войска пытались ударить по Калужской области с помощью нескольких беспилотников. По ним успешно отработали российские силы ПВО, сообщает в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

ВС РФ вывели из строя шесть беспилотников противника в воздушном пространстве Калужской области. Пять из них ликвидировали в Кировском районе.

Также один дрон ВСУ вывели из строя в Спас-Деменском районе. Информации о раненных и повреждении зданий пока нет.

Ранее сообщалось, что украинские войска атаковали Брянскую область с помощью десятков беспилотников. ВС РФ сбили 16 БПЛА противника в этом регионе.