ПВО сбила еще 16 украинских беспилотников над Брянской областью

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Силы ПВО сбили еще 16 украинских беспилотников над Брянской областью, без пострадавших, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Шестнадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Пострадавших и разрушений нет, уточнил Богомаз.

Всего вечером в пятницу и ночью в субботу над областью сбили 35 дронов ВСУ.