ПВО сбила еще 16 украинских беспилотников над Брянской областью
Ночью над Брянской областью сбили 35 БПЛА
Силы ПВО сбили еще 16 украинских беспилотников над Брянской областью, без пострадавших, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Шестнадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Пострадавших и разрушений нет, уточнил Богомаз.
Всего вечером в пятницу и ночью в субботу над областью сбили 35 дронов ВСУ.