Загруженность дорог в Подмосковье вечером 2 декабря достигла 5 баллов

Загруженность дорог в Московской области вечером 2 декабря составила 5 баллов, основные заторы зафиксированы на крупных шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Во вторник вечером, 2 декабря, загруженность дорог в Московской области достигла 5 баллов. Наиболее сложная ситуация наблюдается на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отметили, что основные затруднения движения зафиксированы именно на этих направлениях.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

