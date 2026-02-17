Загруженность дорог в Подмосковье вечером 17 февраля достигла 5 баллов

сегодня в 19:35

Загруженность дорог в Московской области вечером 17 февраля составила 5 баллов. Основные затруднения отмечены на крупных шоссе региона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Вечером 17 февраля дорожная загруженность в Московской области достигла 5 баллов. Наиболее сложная ситуация наблюдается на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали водителей соблюдать осторожность, не отвлекаться на телефон, придерживаться скоростного режима и дистанции, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

В ведомстве напомнили, что внимательность и соблюдение правил дорожного движения помогают снизить риск аварийных ситуаций.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.