Загруженность дорог в Подмосковье утром 6 февраля составила 5 баллов

сегодня в 11:07

Утром 6 февраля загруженность дорог в Московской области составила 5 баллов, что на 24,6% ниже среднего показателя прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, утром 6 февраля на дорогах региона находилось около 792 тысяч автомобилей. Это на 24,6% меньше, чем в среднем за прошлый месяц.

Основные затруднения движения зафиксированы на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.