Загруженность дорог в Подмосковье утром 13 февраля составила 4 балла

сегодня в 15:11

В пятницу утром, 13 февраля, загруженность дорог в Московской области составила 4 балла, что на 33% ниже среднего уровня прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, утром 13 февраля на дорогах региона находилось около 703 тысяч автомобилей. Это на 33% меньше по сравнению со средними показателями за прошлый месяц.

Основные затруднения движения зафиксированы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Варшавском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.