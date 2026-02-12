Загруженность дорог в Подмосковье утром 12 февраля достигла 5 баллов

сегодня в 13:04

Утром 12 февраля загруженность дорог в Московской области составила 5 баллов, что связано с увеличением числа автомобилей почти на четверть по сравнению с прошлым месяцем, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В четверг утром, 12 февраля, на дорогах Московской области зафиксировано более 792 тысяч автомобилей. Это на 24,5% больше, чем в среднем за прошлый месяц.

Основные заторы отмечены на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия» в направлении Москвы. Также затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и пропускать пешеходов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.