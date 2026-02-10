Загруженность дорог Подмосковья вечером 10 февраля достигла 5 баллов
Фото - © Открытие участка федеральной трассы М-5 «Урал»/Медиасток.рф
Вечером 10 февраля загруженность дорог в Московской области составила 5 баллов. Основные заторы зафиксированы на крупных шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, вечером 10 февраля загруженность дорог в регионе достигла 5 баллов. Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
В ведомстве призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться на телефоны во время движения.
Специалисты рекомендуют планировать маршруты с учетом текущей дорожной ситуации.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.
«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.