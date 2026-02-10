Загруженность дорог Подмосковья вечером 10 февраля достигла 5 баллов

сегодня в 20:47

Вечером 10 февраля загруженность дорог в Московской области составила 5 баллов. Основные заторы зафиксированы на крупных шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, вечером 10 февраля загруженность дорог в регионе достигла 5 баллов. Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

В ведомстве призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться на телефоны во время движения.

Специалисты рекомендуют планировать маршруты с учетом текущей дорожной ситуации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.