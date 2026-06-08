Россиянка искала работу, а ей предложили стать работорговцем. Она должна была уговаривать людей поехать на работу в Камбоджу.

Девушка рассказала в соцсетях, что зарегистрировалась на онлайн-платформе для поиска работы и указала все способы связаться с ней. Почти сразу же ей в одном из мессенджеров написал неизвестный. Он начал задавать странные вопросы, но на предложение созвониться отказался.

Затем он предложил девушке работу скаутом: искать и уговаривать людей работать за границей в Камбодже.

«Говорили как есть. Если будут семьи с маленькими девочками, будет бонус, мужчины желательно молодые нужны, девушки без ожирения и т.д.», — рассказала девушка.

По словам россиянки, ей предлагали поставлять людей в рабство. За каждого взрослого человека обещали платить по 700 долларов, за ребенка — по 1,2 тыс. долларов. Она ужаснулась от происходящего и рассказала, что собирается обратиться в полицию.

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