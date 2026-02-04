Загруженность дорог Подмосковья утром 4 февраля составила 4 балла

сегодня в 13:04

Утром 4 февраля загруженность дорог в Московской области составила 4 балла, что на 36% ниже среднего показателя прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, утром 4 февраля на дорогах региона находилось более 777 тысяч автомобилей. Это на 36% меньше, чем в среднем за прошлый месяц.

Основные затруднения движения отмечаются на въездах в Москву. Пробки наблюдаются на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Варшавском, Каширском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В министерстве транспорта Подмосковья призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон за рулем.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.