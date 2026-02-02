Загруженность дорог Подмосковья утром 2 февраля составила 5 баллов

сегодня в 11:51

Утром 2 февраля загруженность дорог в Московской области составила 5 баллов, что на 34% ниже средних показателей прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В понедельник утром, 2 февраля, на дорогах Московской области находилось около 694 тысяч автомобилей. Это почти на 34% меньше по сравнению со средними значениями за прошлый месяц.

Основные затруднения движения отмечаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Варшавском, Каширском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, дистанцию и не отвлекаться на телефон во время движения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.