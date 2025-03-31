Взломали хакеры: на сайте метро Москвы появлялась информация на украинском языке

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«Осторожно, Москва»: хакеры разметили информацию на украинском на сайте метро

На сайте Московского метрополитена появлялась информация на украинском языке. Его могли взломать хакеры, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

При входе на сайт столичного метро пользователи могли наткнуться на информацию на украинском языке. Конкретно там было размещено сообщение про украинскую железную дорогу.

Предварительно, сайт могли взломать хакеры. Сейчас информации на украинском языке уже нет.

Инцидент произошел на фоне сбоя в работе личного кабинета мобильного приложения «Метро Москвы». В столичном Дептрансе ранее отметили, что трудности наблюдаются из-за проведения технических работ.