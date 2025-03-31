«Тройку» нельзя пополнить в приложении «Метро Москвы» из-за сбоя
Дептранс: сбой произошел в приложении «Метро Москвы»
Фото - © Victoria Demidova / Фотобанк Лори
Временные трудности наблюдаются в работе личного кабинета мобильного приложения «Метро Москвы» из-за проведения технических работ, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Специалисты работают над их скорейшем завершением. Все ранее купленные билеты продолжают действовать.
В ведомстве отметили, что при этом пополнить карту «Тройка» можно в кассах и терминалах на станциях метро. Оплата проезда на турникетах и валидаторах работает в штатном режиме.
Согласно данным Downdetector, в понедельник утром в работе мобильного приложения «Метро Москвы» произошел массовый сбой. Пользователи жаловались на невозможность удаленно пополнить «Тройку».