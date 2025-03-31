«Тройку» нельзя пополнить в приложении «Метро Москвы» из-за сбоя

сегодня в 12:23

Специалисты работают над их скорейшем завершением. Все ранее купленные билеты продолжают действовать.

В ведомстве отметили, что при этом пополнить карту «Тройка» можно в кассах и терминалах на станциях метро. Оплата проезда на турникетах и валидаторах работает в штатном режиме.

Согласно данным Downdetector, в понедельник утром в работе мобильного приложения «Метро Москвы» произошел массовый сбой. Пользователи жаловались на невозможность удаленно пополнить «Тройку».