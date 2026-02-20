Взять хайп под контроль: почему «АвтоВАЗ» регистрирует бренд «Можно, а зачем?»

Заявка «АвтоВАЗа» на регистрацию товарного знака «Можно, а зачем?» — это не столько кризисный пиар, сколько попытка юридически защитить коммерческое использование завирусившейся фразы, сообщила РИАМО юрист WOWBLOGGER Анна Рязанова.

«Думаю, что компания закрепляет за собой мемную фразу по самой банальной причине — юридическая защита коммерческого использования. Фраза удачно завирусилась, и „АвтоВАЗ“ хочет официально „застолбить“ за собой право использовать ее как бренд на товарах и услугах, а также пресекать использование третьими лицами в коммерции», — сказала Рязанова.

Она добавила, что еже сейчас видно, что маркетплейсы завалены мерчем с этой цитатой, появляются сторонние продавцы, аккаунты, магазины. В такой ситуации регистрация товарного знака — это стандартная защитная мера, чтобы компания могла сама выпускать мерч, использовать фразу в рекламных кампаниях и блокировать чужие продажи на маркетплейсах.

«Можно сказать, что это хайп, но упакованный в право. За счет регистрации компания получает инструмент контроля над использованием мема. Такая практика не новая. Мемы уже регистрируют как товарные знаки. Например, фраза „Наташ, ты спишь? Наташ, вставай, мы там все уронили“ зарегистрирована в Роспатенте за автором», — рассказала юрист.

Рязанова указала на то, что сейчас рассматривается пачка заявок от одного предпринимателя по популярным мемовым героям «Тралалело Тралала», «Бомбардило Крокодило» и другие. В случае регистрации он может развивать эти бренды, выпускать под ними товары или продавать права по лицензии другим продавцам.

Ранее стало известно, что компания «АвтоВАЗ» регистрирует товарный знак «Можно, а зачем?». Фраза стала мемом и активно употребляется в Сети.

Во время одного из интервью у директора «АвтоВАЗа» по продуктам Олега Груненкова спросили, можно ли сделать аналог BMW 5. Тот ответил: «Можно. А зачем?». Заявление стало вирусным, слоган — народным.

