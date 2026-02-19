АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак с мемной фразой «Можно, а зачем?»

Компания «АвтоВАЗ» регистрирует товарный знак «Можно, а зачем». Фраза стала мемом и активно употребляется в Сети, сообщает ТАСС .

Во время одного из интервью у директора АвтоВАЗа по продуктам Олега Груненкова спросили, можно ли сделать аналог BMW 5. Тот ответил: «Можно. А зачем?».

Заявление стало вирусным, слоган — народным. В Сети появилось огромное количество видео с этой фразой.

Аналитики «Автотеки» провели исследование по тому, какие подержанные авто по цене от одного до трех млн рублей реже всего оказывались участниками ДТП. Лидерами по безаварийности стали Lada, Changan и Haval.

