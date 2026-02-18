Названы самые безопасные автомобили в Петербурге

Аналитики сервиса «Автотека» (проект «Авито»), который специализируется на проверке автомобильной истории, проанализировали данные за 2025 год. Эксперты выявили, подержанные машины каких марок реже всего оказывались участниками ДТП. Исследование охватило автомобили стоимостью от 1 до 3 миллионов рублей, возраст которых не превышал 10 лет. Лидерами по безаварийности стали LADA, Changan и HAVAL, сообщает «Бриф24» .

В Санкт-Петербурге по итогам 2025 года доля машин без аварий достигла 53,7%, что на 1,3 процентных пункта больше показателя 2024 года. Самый высокий процент таких транспортных средств отмечен у марки LADA (79%). На второй позиции расположился Changan (77,4%), а на третьей — HAVAL (69,5%). Также в первую пятерку вошли Geely (68,3%) и Chery (68,1%).

Согласно исследованию, в перечень самых безаварийных моделей в Петербурге попали HAVAL Jolion (66,7%), Geely Coolray (66,3%), Renault Duster (62,5%), Renault Kaptur (57,9%) и Kia Sportage (54,4%).

Как отметил управляющий директор «Автотеки» Андрей Тумкин, число автомобилей без ДТП в Санкт-Петербурге составило 53,7%, что на 1,3 п. п. выше значений годичной давности. Это позитивный сигнал для будущих покупателей. Они видят, что на рынке становится все больше машин с прозрачным прошлым, и выбор модели, не побывавшей в аварии, теперь значительно проще.

