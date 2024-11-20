ВСМ из Москвы в Петербург принесет России 2,7 трлн рублей

Строительство Высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург принесет бюджету России 2,7 трлн рублей. Заработать эту сумму на проекте получится в первые 20 лет после начала его использования, сообщает РБК со ссылкой на заявление президента Центра экономики инфраструктуры, который делал расчеты для проекта железнодорожной трассы, Владимира Косого.

Противники строительства ВСМ говорили, что у проекта низкие показатели в экономическом плане. Однако, согласно проведенным расчетам, проект окажется, наоборот, одним из самых перспективных.

Благодаря ему суммарно ВВП увеличится до 10,5 трлн рублей. Помимо этого, вырастет на 5% производительность труда.

Ранее сообщалось, что поезда по ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург могут запустить 1 апреля 2028 года. Добраться из одного города в другой можно будет за 2 часа 15 минут.