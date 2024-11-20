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Поезда по ВСМ Москва — Санкт-Петербург могут запустить 1 апреля 2028 года

Запуск высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург запланирован на 2028 год, первые поезда могут начать курсировать по ВСМ 1 апреля того же года, сообщает РИА Новости со ссылкой на концессионера проекта.

Протяженность высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая соединит две столицы — Москву и Санкт-Петербург, составит 679 километров. Время в пути от одного города до другого будет занимать всего 2 часа 15 минут. Маршрутом предусмотрена только одна остановка.

Первые поезда планируют пустить по ВСМ 1 апреля 2028 года. Предполагается, что новый железнодорожный поток увеличит туристические потоки между городами.

Ранее сообщалось, что депутаты Мособлдумы приняли закон для поддержки создания и эксплуатации высокоскоростного железнодорожного транспорта. Одним из первых таких проектов стала ВСМ Москва — Санкт-Петербург.