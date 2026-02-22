Все аэропорты в Московском регионе открыли после временного ограничения полетов
Фото - © Медиасток.рф
Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево в столичном регионе возобновили работу, сообщил пресс-секретарь Росавиации — советник руководителя ФАВТ Артем Кореняко.
Ранее там вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
По словам Кореняко, указанные ограничения вводили в аэропортах для обеспечения безопасности полетов.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ПВО Минобороны в воскресенье отразила атаку 10 беспилотников. На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
