сегодня в 17:02

Все аэропорты в Московском регионе открыли после временного ограничения полетов

Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево в столичном регионе возобновили работу, сообщил пресс-секретарь Росавиации — советник руководителя ФАВТ Артем Кореняко.

Ранее там вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

По словам Кореняко, указанные ограничения вводили в аэропортах для обеспечения безопасности полетов.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ПВО Минобороны в воскресенье отразила атаку 10 беспилотников. На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

