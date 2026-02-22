Все московские аэропорты временно закрыли из-за угрозы атаки БПЛА
Фото - © Аэропорт «Домодедово»/Медиасток.рф
Днем в воскресенье в Московском регионе закрыты четыре аэропорта, там введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации — советник руководителя ФАВТ Артем Кореняко.
Временно закрыты воздушные гавани Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.
Как пояснил Кореняко, данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что ПВО Минобороны РФ отразила атаку семи беспилотников. На месте падения обломков дронов уже работают специалисты экстренных служб.
