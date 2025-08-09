сегодня в 14:07

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Домодедово

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в субботу днем в столичном аэропорту Домодедово, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

В субботу утром Росавиация объявила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Владикавказа (Беслан), Казани, Калуги (Грабцево), Нижнекамска (Бегишево), Ульяновска (Баратаевка) и Самары (Курумоч).

Кроме того, в целях обеспечения безопасности гражданской авиации временно приостановил прием и отправку рейсов аэропорт Саратова.