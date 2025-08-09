Временные ограничения введены на работу аэропортов России
Фото - © Медиасток.рф
Росавиация объявила о введении временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в нескольких аэропортах России.
Ограничения касаются аэропортов Владикавказа (Беслан), Казани, Калуги (Грабцево), Нижнекамска (Бегишево), Ульяновска (Баратаевка) и Самары (Курумоч).
В сообщении уточняется, что эти меры направлены на обеспечение безопасности и упорядочение воздушного движения.
Также ранее стало известно, что аэропорт Саратова временно приостановил приём и отправку рейсов.