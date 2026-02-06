Временные ограничения на полеты ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко в Telegram-канале.

Прошедшей ночью аналогичные ограничения вводились в аэропорту Калуги. Спустя 30 минут воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме.

Ранее стало известно, что кассир аэропорта Внуково продавала обычные бумажки вместо авиабилетов. Мошенница обманула более 20 человек и заработала 3 млн рублей.

