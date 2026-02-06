Временные ограничения на полеты ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский Транспорт сегодня в 11:31 Фото - © Медиасток.рф

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.